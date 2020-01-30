Детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Детей, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, обследовали в больнице и перевели в социально-реабилитационный центр, сообщает в фейсбуке Институт уполномоченных по правам ребенка в РФ.

Там отметили, что братьев выписали вчера вечером Обследование показало, что состояние их здоровья удовлетворительное. Социально-реабилитационный центр, в котором они сейчас находятся, расположен в Подмосковье, сегодня с ними уже работают педагоги и психологи.

Российский детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила их в социальном центре. "Дети чувствуют себя хорошо, они активны, немного возбужденные. Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе братьев, уполномоченные уже поговорили с их родственниками.

"Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье и как можно скорее. У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос", - сказала Кузнецова.

26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения и скрылся. Было возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности.

Детский омбудсмен по Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что по словам родной матери мальчиков, мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми.

Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном во вторник Следственным комитетом.

"Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал Гаврилов.

Он попросил прощения у "любимых сыновей".