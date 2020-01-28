Отец, бросивший детей в "Шереметьево", явился с повинной в Ростовской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следователи в Батайске (Ростовская область) допрашивают отца двух мальчиков, которых он бросил в аэропорту "Шереметьево", сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Мужчина явился с повинной в отдел СК РФ в Батайске. Он дает признательные показания, делом занимаются московские следователи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся.

В настоящий момент дети находятся в больнице. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

В понедельник, 27 января, уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова сообщала, что правоохранительные органы нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту "Шереметьево".

"Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в Химках.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Проверки по данному факту проводят транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ.