Мужчину, оставившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, который в январе по прилете из Хабаровска оставил в московском аэропорту "Шереметьево" двоих сыновей.

"Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Кроме того, по решению суда с мужчины взысканы алименты на содержание детей.

Как сообщалось ранее, в Центральном районном суде Хабаровска рассматривается уголовное дело в отношении Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, который 26 января по прилете в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Он обвиняется по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Дело отложено до 3 сентября.

Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева ранее сообщила агентству, что мужчина на этапе предъявления обвинительного заключения свою вину не признал.

"Что касается обвинения в краже, то он заявил, что деньги занял. По детям он не видит состава преступления", - пояснила собеседница агентства. Мужчина объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу. По словам отца, он собирался вернуться за детьми после того, как найдет работу.

Мужчина был задержан правоохранительными органами 13 февраля в Хабаровске по пути следования в Комсомольск-на-Амуре, где он хотел снова забрать детей.

Обвинительное заключение утверждено 10 июля заместителем прокурора Хабаровского края. Гаврилову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.