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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

В Кемерове и Новокузнецке из-за лжеминирования проверяли суды

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Кемерове и Новокузнецке из-за анонимных угроз о заложенных бомбах проверили около 30 судов. Бомб не нашли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

МоскваИсточник рассказал о графике поступления массовых угроз о минировании в МосквеЧитать подробнее

Кемеровские суды "минируют" второй день подряд. В среду угрозы также оказались ложными.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября, сообщения с угрозами в адрес учреждений Москвы и Петербурга поступают почти каждый будний день. Объединенная пресс-служба судов Петербурга о проверках и эвакуациях в судах с утра четверга пока ничего не сообщала.

Для борьбы с рассылкой таких сообщений ФСБ и Роскомнадзор с 23 января решили заблокировать в России нидерландский почтовый сервис Startmail.com, а с 29 января - швейцарский Protonmail.com. Анонимные угрозы рассылались с их ящиков. Startmail оспорила это решение в Таганском суде Москвы, Protonmail заявила, что это решение незаконно, неэффективно в борьбе со лжеминированиями, и предложила клиентам способы обхода блокировок.

Кемерово Новокузнецк Петербург Москва ФСБ Роскомнадзор Protonmail Startmail

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