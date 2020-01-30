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По "делу Голунова" арестован первый экс-полицейский

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу бывшего полицейского, экс-сотрудника ОВД по ЗАО Москвы Романа Феофана, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, которого задержали из-за подброшенных наркотиков, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Судья Наталия Дударь отметила, что он арестован до 29 марта.

Феофан обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и в хранении наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак и квартиру.

Журналист "Медузы" Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Голунов не исключал, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

В связи с "делом Голунова" лишились должностей два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Сотрудники Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев, начальник отделения Ляховец, а также начальник отдела УВД Щиров были уволены из органов МВД.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов

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