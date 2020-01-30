Арестован второй бывший полицейский по "делу Голунова"

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест до 29 марта бывшего сотрудника УВД по Западному округу столицы Дениса Коновалова, передал корреспондент "Интерфакса". Он был задержан по делу о незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова,

Мотивируя ходатайство об аресте, следователь Следственного комитета пояснил, что, согласно материалам из Управления собственной безопасности главка столичной полиции, находясь на свободе, Коновалов может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и помешать расследованию в его отношении.

Защита и сам Коновалов просили суд отказать следствию и рассмотреть возможность избрания ему домашнего ареста в качестве меры пресечения. В частности, адвокат отметил, что у задержанного имеются несовершеннолетние дети. Одному из них из-за хронического заболевания требуется постоянная помощь и уход.

"Если бы я хотел скрыться, до давно бы сделал это", - сказал сам Коновалов, обращаясь к суду.

Прокурор и представитель Голунова как потерпевшего - адвокат Сергей Бадамшин - поддержали следствие.

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО - Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков управления Игоря Ляховца - приобрели и подложили Голунову наркотики. В результате этого в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Ляховца следствие считает организатором преступной схемы по незаконному привлечению Голунова к уголовной ответственности.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен. Он заявил, что не знал о действиях подчиненных и остался в статусе свидетеля, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Басманный суд ранее арестовал Феофанова до 29 марта. Он и другие фигуранты вины не признают. Ляховец пожаловался членам ОНК на давление следствия.

Полицейские задержаны спустя полгода

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 286 УК РФ, части 3 статьи 303 УК РФ и части 2 статьи 286 УК РФ). В четверг следствие обратилось в суд с ходатайствами об их аресте.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Лишились должностей

В связи с "делом Голунова" лишились должностей два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Сотрудники Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев, начальник отделения Ляховец, а также начальник отдела УВД Щиров были уволены из органов МВД.