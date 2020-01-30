Проходящий по "делу Голунова" экс-полицейский частично признал вину

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев частично признал вину в части применения физической силы к журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Уметбаев признал вину в части побоев репортера.

Адвокат фигуранта дела пояснил, что оперативник занимался конвоированием Голунова и участвовал в обыске квартиры журналиста. К событиям, предшествовавшим задержанию последнего, полицейский отношения не имел.

Защитник добавил, что в день задержания Голунова Уметбаев собирался в поликлинику и был вызван на работу руководителем - Игорем Ляховцом. Ляховец ранее заявлял в суде, что в день задержания Голунова был в отпуске и консультировал подчиненных по телефону.

Уметбаев обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и в хранении наркотиков в крупном размере.

Экс-полицейские, проходящие по делу

По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подбросили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, что привело к возбуждению дела в отношении журналиста.

Бывшим полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В четверг, 30 января, были арестованы Феофанов и Коновалов.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.