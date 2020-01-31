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Правительство заявило о единственном официальном штабе по коронавирусу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В России единственный официальный штаб по борьбе с коронавирусом - это тот, который был создан 27 января по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и который возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, заявили в пресс-службе правительства.

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Эти разъяснения там решили дать "в связи с появившейся в СМИ информацией" о том, что бывшая министр здравоохранения, а ныне глава ФМБА Вероника Скворцова создала свой штаб по предупреждению распространения коронавируса.

В штаб Голиковой вошла в качестве ее заместителя глава Роспотребнадзора Анна Попова, в качестве ответственного секретаря - замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Также в штаб вошли первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, замглавы МИД Игорь Моргулов, замдиректора СВР Андрей Моряков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Первое заседание штаба состоялось 29 января.

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Москва, Россия
ФМБА правительство Минздрав Татьяна Голикова Вероника Скворцова

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