Оперативный штаб в РФ проведет заседание после признания коронавируса глобальной ЧС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Оперативный штаб в пятницу рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусом после решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании нового вируса чрезвычайной ситуацией.

"31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России", - сообщила вице-премьер, руководитель штаба Татьяна Голикова, слова которой приводит ее секретариат.

30 января в Женеве состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил. Секретариат ВОЗ представил обзор ситуации в других странах.

В настоящее время выявлено 83 случая заражения коронавирусом в 18 странах, из заболевших только семеро не были в Китае. В трех странах за пределами КНР произошла передача вируса от человека к человеку. Один из этих случаев серьезен, смертельных нет.

Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель Российской Федерации поддержал решение ВОЗ, сообщили в секретариате Голиковой.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (36%).