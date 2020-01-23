Онищенко заявил о невозможности заразиться коронавирусом через товары из Китая

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заразиться коронавирусом через одежду, заказанную из Китая через интернет, практически невозможно, заявил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Нет. Если я больной и чихнул на свою одежду, а вы дотронетесь, то такая вероятность есть. Но я в страшном сне не могу представить, что вы меня будете трогать. Но через одежду, нет. Это респираторная инфекция... Можно заразиться через посуду, но, в основном, заражение (происходит - ИФ) при чихании", - сказал Онищенко в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли заразиться коронавирусом, заказывая товары через интернет.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что россияне стали отказываться от заказов товаров в популярном интернет-магазине Aliexpress, опасаясь, что вместе с посылкой к ним может попасть вирус.

Опасность проникновения коронавируса в Россию

Кроме того, на пресс-конференции Онищенко выразил опасение, что пик заболеваемости и возможность проникновения коронавируса в Россию возникнет после 1 февраля, когда в Китае закончится празднование Нового года.

"В нашей стране работает много граждан Китая, которые уехали к себе и после 1 февраля вернутся (празднование Китайского нового года проходит с 25 января по 1 февраля - ИФ). Это в первую очередь придется на Хабаровский край, Приморский край, Благовещенск", - сказал Онищенко во время пресс-конференции, отметив, что это один из факторов, вызывающих опасения распространения коронавируса.

Также он отметил, что повышенное внимание медиков будет направлено на школьников, которые вышли после каникул. Как подчеркнул Онищенко, в ближайшие две недели начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, первичные симптомы которых схожи с коронавирусом.

Кроме того, академик отметил, что не стоит паниковать из-за количества туристов из Китая, посещающих Россию. Он подчеркнул, что российские "компетентные органы ввели контроль за границей, которые соответствуют международным медико-санитарным правилами".

"Уханьский" вирус

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV). Геном вируса уже расшифрован и опубликован. Китайские ученые предполагают, что источником вируса могли стать ядовитые змеи.

По последним данным, 617 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, в США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию. Накануне, 22 января, сообщалось о прибытии в российские аэропорты Пулково и Шереметьево пассажиров с симптомами ОРВИ, однако коронавирус у них лабораторно не подтвержден.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято; как ожидается, консультации в ВОЗ продолжатся в четверг, 23 января. В них принимает участие представитель Роспотребнадзора.