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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:10

Граждане России в Китае не заразились коронавирусом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Дипломатическое представительство РФ в Шанхае сообщает об отсутствии граждан России среди заболевших новой коронавирусной инфекцией на подведомственной ему территории КНР.

"По сведениям Генконсульства, среди заболевших российских граждан нет", - говорится в сообщении Генконсульства в социальной сети ВКонтакте.

По информации Госкомитета КНР по здравоохранению на 1 феврался в консульском округе сложилась следующая эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью короновирусной инфекцией типа 2019-nСoV: Шанхай - 153 случая (1 летальный, 9 человек вылечены); провинция Аньхой - 297 случаев (летальных 0, вылеченных 3); провинция Цзянсу - 202 случая (летальных 0, вылеченных 8); провинция Чжэцзян - 599 случаев (летальных 0, вылеченных 15).

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