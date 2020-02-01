Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:35

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - сказал он журналистам в субботу.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.

Подтверждено 126 случая его завоза в 22 странах.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области. В субботу в Роспотребнадзоре рассказали, что новых случаев заражения, кроме уже двух известных, в РФ не зарегистрировано.

Между тем, посольство России в Китае сообщило, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет. По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них 300 - в городе Ухань.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай ВКС России Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Рекомендованные Минздравом препараты от коронавируса оказались не во всех аптеках Москвы

В феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя

В феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя
Новый коронавирус в Китае

В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Новый коронавирус в Китае

Роструд открыл горячую линию по коронавирусу

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Граждане России в Шанхае не заразились коронавирусом

Госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом гражданин КНР выздоравливает

Дети, оставленные отцом в Шереметьево, вернулись в Хабаровск

Госпитализированной с коронавирусом в Тюмени оказалась китайская студентка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');