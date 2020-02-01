Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - сказал он журналистам в субботу.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.

Подтверждено 126 случая его завоза в 22 странах.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области. В субботу в Роспотребнадзоре рассказали, что новых случаев заражения, кроме уже двух известных, в РФ не зарегистрировано.

Между тем, посольство России в Китае сообщило, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет. По данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 россиянин, из них 300 - в городе Ухань.