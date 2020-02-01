Россиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медиками

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая россиян из-за коронавируса, сообщили в субботу в военном ведомстве.

Как отмечается в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс", в целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.В ведомстве заявили, что в каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Указания о создании авиационной группировки для эвакуации россиян из Китая были даны главой военного ведомства по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что самолеты ВКС задействуют для эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.