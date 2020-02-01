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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:43

Россиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медиками

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая россиян из-за коронавируса, сообщили в субботу в военном ведомстве.

Как отмечается в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс", в целях оперативного вывоза российских граждан на территорию России задействовано пять самолетов ВКС РФ.

В РоссииСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из КитаяСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из КитаяЧитать подробнее

В Минобороны РФ заявили, что на каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.В ведомстве заявили, что в каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они будут располагать современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Указания о создании авиационной группировки для эвакуации россиян из Китая были даны главой военного ведомства по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что самолеты ВКС задействуют для эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Минобороны Сергей Шойгу

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