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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:18

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.

В опубликованном на сайте правительства РФ распоряжении говорится, что это сделано для нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации

В связи с этим:

ФСБ России поручено начать выполнять распоряжение с 00:00 местного времени 2 февраля 2020 г.

МВД поручено приостановить выдачу рабочих приглашений гражданам КНР, а также разрешений на использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ.

МИД России поручено временно приостановить выдачу рабочих виз гражданам КНР, а также уведомить об этом Пекин, подчеркнув, что меры носят исключительно временный характер.

Кроме того, должно быть временно ограничено движение граждан Китая через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Монголией.

Такие решения приняты в связи с распространением в Китае ранее неизвестного вида коронавируса. В КНР число заболевших составило почти 11 тыс. 821 человек, 259 человек умерли.

В России зафиксировано двое заболевших, это граждане КНР.

Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай КНР

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