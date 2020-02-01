Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Университета Гонконга попытались смоделировать процесс распространения "уханьского" коронавируса и предположили, что в одном только городе Ухане заразиться могли 75 тыс. 815 чел.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, такую цифру исследователи получили, исходя из того, что каждый больной мог заразить в среднем 2,68 человека.

Между тем, напоминает издание, число новых подтвержденных случаев заражения установило очередной суточный рекорд. Количество заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 21 человека, смертность - на 46 человек.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 11 тыс. 791 человек, смертельный исход зафиксирован в 259 случаях.

Как сообщает SCMP, в субботу, 1 февраля, город Хуанган с населением в 7,4 млн человек, стал первым, где жителям категорически запрещено покидать дома. Только один член семьи может выйти один раз в сутки для покупки необходимых продуктов и товаров.

Издание отмечает, что из-за нехватки важнейших товаров власти страны готовы частично отказаться от войны тарифов с США, хотя бы в том, что касается импорта защитных средств.