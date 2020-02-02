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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:00

В больнице Тюмени рассказали о самочувствии студентки, заразившейся коронавирусом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Прилетевшая из Китая в Тюмень студентка, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо, сообщила журналистам в воскресенье главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина.

Новый коронавирус в Китае

По ее словам, девушка продолжает курс лечения. Летевшие с ней в самолете четыре молодых человека, у которых тест на коронавирус оказался отрицательным, также "чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют". Врачи отмечают, что температура у всех нормальная - не превышает отметку 36.6.

Наблюдение продолжается, все будут оставаться под наблюдением в больнице не менее 14 дней.

Ранее сообщалось, что заболевшая студентка из Китая госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В Китае зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, 304 пациента умерли. Ранее в воскресенье стало известно о первом случае смерти от коронавируса за пределами Китая - это житель Уханя, приехавший на Филиппины.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Китай Тюмень

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