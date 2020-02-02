Жительница Ленинградской области попала в больницу с подозрением на коронавирус

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Жительница города Мурино в Ленинградской области отправлена в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона, женщина недавно вернулась из Хайнаня.

В Ленинградской области был создан межведомственный штаб по предотвращению возникновения очагов новой коронавирусной инфекции. Пресс-служба правительства региона отмечала, что всех больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа, будут немедленно госпитализировать.

Также в регионе в связи с угрозой коронавируса был усилен контроль на пропускных пунктах.

31 января стало известно о двух первых случаях заболевания новым типом коронавируса на территории России - в Забайкалье и Тюменской области. Студентка, находящаяся на лечении в инфекционной больнице в Тюмени, чувствует себя хорошо и продолжает курс лечения.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 304 заболевших, вылечить удалось 328 человек.