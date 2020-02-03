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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:34

В Забайкалье отменили все культурные мероприятия из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае, где в конце января подтвердился один случай коронавируса, временно отменены культурные мероприятия, сообщает пресс-служба правительство региона.

"На территории Забайкалья ограничено проведение культурных мероприятий с участием детей и взрослых. Библиотеки, музеи, концертно-зрелищные и образовательные учреждения продолжают работу и несколько раз в день с помощью специальных вирулицидных средств обрабатывают свои помещения. Работники учреждений оснащены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы", - говорится в сообщении.

Новый коронавирус в Китае

Ранее в понедельник сообщалось, что на фоне новостей о первом случае заражения новым коронавирусом в Забайкалье в аптеках региона за неделю раскупили трехгодичный запас медицинских масок.

В пятницу 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

Власти Забайкалья сообщили, что гражданин Китая с подозрением на коронавирус был госпитализирован и помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевую инфекционную больницу 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ. По данным местных СМИ, гражданин КНР Ван Юньбинь оказался недоволен условиями лечения и содержания в больнице. В пресс-службе регионального правительства заявили, что его жалобы не имеют под собой оснований.

Вспышка заболевания была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года. Жертвами нового вируса стали более 300 человек, заражены около 14,4 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Забайкальский край Китай

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