Медицинские маски в аптеках Курской области подорожали в 35 раз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Аптечные сети в Курской области отреагировали резким повышением цен на медицинские маски в связи с коронавирусом, сообщила заместитель губернатора Ирина Хмелевская.

"Вызывает волнение и тревогу факт реагирования наших торговых сетей, прежде всего, аптечных, на такую неспокойную ситуацию. К сожалению, мер государственного реагирования по формированию отпускных цен в аптечной сети нет. Поэтому, как только возникла эта ситуация (распространение коронавируса - ИФ), аптечные сети отреагировали резким повышением цен. Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила 1 рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей", - сказала Хмелевская на оперативном совещании в понедельник.

По ее словам, власти региона пытаются сдержать рост цен в аптечных сетях путем уговоров ритейлеров. "К сожалению, кроме уговоров, иных правовых механизмов у нас нет", - добавила она.

Хмелевская добавила, что в настоящее время медицинские маски в аптечных сетях региона имеются в достаточном количестве, но, по ее словам, "ажиотаж непредсказуем".

В свою очередь, губернатор Роман Старовойт поручил проследить за ситуацией, обеспечив наличие в аптеках достаточного количества медицинских масок с учетом ажиотажного спроса.

По данным на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17 238 человек, 361 умер. Считается, что коронавирус начал распространяться из города Ухань в провинции Хубэй в декабре 2019 года. В городе Гуанчжоу ученые обнаружили нуклеиновую кислоту нового вируса на дверной ручке дома заразившегося. Они также предупреждают, что вирусом можно заразиться через клавиатуру или мобильные телефоны, сообщает CGTN.

В России пока зафиксированы только два случая заражения вирусом 2019-nCoV - в Забайкалье и Тюменской области.