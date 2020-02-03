В Петербурге 75 человек проверили на коронавирус, заражение не подтвердилось

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге с 22 января на утро 3 февраля в больницы поступили 75 человек, приехавших из Китая с симптомами ОРВИ, ни у кого из них новый коронавирус 2019-nCoV не нашли, сообщил замглавы городского комитета здравоохранения Евгений Антипов.

По его словам, в день таких человек поступает от пяти до семи, больше их не становится, ситуация тревоги не вызывает.

Из 75 обратившихся госпитализировали 72 человека.

"Сейчас в Боткинской больнице остаются 26 человек и один ребенок в Детской больнице имени Филатова", - сказал Антипов.

Состояние ребенка он назвал удовлетворительным. Его госпитализировали с матерью после поездки на остров Хайнань.

"Его анализы в работе, по клиническим признакам, надеюсь, там ничего страшного не получим... У всех госпитализированных забраны пробы, у большинства результаты отрицательные, часть находится в работе. Данных о положительных анализах на коронавирус в Петербурге нет", - рассказал чиновник.

У жительницы Мурина, которую госпитализировали после возвращения из Китая, также коронавирус не нашли, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

31 января стало известно, что в России два гражданина Китая заразились коронавирусом. Их госпитализировали в Чите и в Тюменской области. Премьер-министр Михаил Мишустин 3 февраля допустил, что зараженных иностранцев будут из России депортировать.