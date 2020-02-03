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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:46

Роспотребнадзор проверил более 400 пассажиров, прибывших во "Внуково" из Хайнаня

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На борту рейса из китайского города Санья (остров Хайнань), прибывшего в столичный аэропорт "Внуково" утром в понедельник, не выявлено заразившихся новым коронавирусом, сообщает московское управление Роспотребнадзора.

"На борту находилось 424 пассажира и 23 членов экипажа", - заявили в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора на борту самолета провели опрос и анкетирование всех пассажиров и членов экипажа, измерили им температуру бесконтактным способом, с помощью дистанционных переносных тепловизоров. "Лиц с проявлениями острой вирусной инфекции и повышенной температурой не выявлено", - говорится в сообщении.

Новый коронавирус в Китае

Кроме этого, в зоне прилета у пассажиров и членов экипажа вновь измерили температуру, теперь уже стационарными тепловизорами. Медики "Внуково" взяли пробы биологического материала у всех прилетевших из Саньи для вирусологических исследований, в том числе на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). Обследование проводилось организованно и заняло всего около полутора часов, пассажиры с пониманием отнеслись к необходимости этой процедуры, от обследования никто из них не отказывался, рассказали в Роспотребнадзоре.

В Москве исследования биологического материала для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора: ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Из общего числа проведенных исследований коронавирус нового типа по состоянию на 3 февраля не выявлен ни у одного человека. После того как пассажиры покинули борт воздушного судна в самолете была проведена дезинфекция, добавили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что Россия с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем. Она рассказала, что между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов четырех китайских перевозчиков в столичный аэропорт "Шереметьево".

В понедельник Голикова также сообщила, что за находящимися в китайской провинции Хубэй россиянами направят самолеты ВКС РФ. По словам вице-премьера, в настоящее время в этом регионе, откуда начал распространяться новый коронавирус, находится чуть больше 130 граждан России.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Роспотребнадзор Внуково Москва Хайнань Китай

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