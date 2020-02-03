Самолеты ВКС направят в Китай для эвакуации россиян 3 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россияне, находящиеся в китайской провинции Хубэй, будут эвакуированы оттуда самолетами Военно-космических сил (ВКС) РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Приняты меры по эвакуации граждан из провинции Хубэй. По приказу верховного главнокомандующего группировка самолетов ВКС России будет направлена сегодня (3 февраля - ИФ) в провинцию Хубэй, в Ухань, для того, чтобы перевезти наших граждан. Сейчас оценка о количестве граждан (находящихся в Хубэе - ИФ) чуть превышает 130 человек", - сказала Голикова в понедельник на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства.

Тем не менее, эта оценка, по ее словам, "постоянно меняется". "В любом случае это будет понятно, когда мы уже приступим к эвакуации там (в Китае - ИФ)", - сказала Голикова.

По решению президента РФ Владимира Путина эвакуация россиян из Китая будет осуществляться самолетами ВКС РФ 3-4 февраля, сообщил в минувшие выходные пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в вывозе россиян будет задействовано пять самолетов ВКС, на борту каждого из которых будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.

Новый коронавирус начал распространяться из Уханя в декабре 2019 года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Свыше 360 человек погибло.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.