Обвиняемый Россией в шпионаже Пол Уилан лишился работы в США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан лишился работы в компании BorgWarner, сообщил "Интерфаксу" его брат Дэвид.

"В пятницу (13 декабря - ИФ) BorgWarner сократили Пола, так что к моменту освобождения из России у него не будет дохода и работы. Это увеличивает нагрузку на семью в способности сохранять какое-то подобие нашей прежней жизни, когда он вернется домой", - сказал Дэвид Уилан.

Как рассказал собеседник агентства, в минувший четверг, 12 декабря, представители посольства Великобритании посетили Уилана в московском СИЗО "Лефортово".

"Пол пять раз просил о телефонном разговоре с семьей, четыре его прошения были проигнорированы, а еще одно отклонено. Пол не сможет поговорить с кем-либо не из тюрьмы в период с Рождества до 9 января, так как "Лефортово" будет закрыто для посетителей. Следствие продолжает изолировать Пола, чтобы создать атмосферу, в которой он признает себя виновным",- сказал Дэвид Уилан.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

Вскоре после задержания Уилана BorgWarner подтвердила, что задержанный в России Пол Уилан является ее директором по безопасности. Компания в начале 2019 года сообщала, что поддерживает контакты с соответствующими госорганами США и правительством США, чтобы помочь Уилану. BorgWarner производит детали для автомобилей. Эта компания не работает в России.