Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Все российские организованные туристы вернулись из Китая в РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Все организованные российские туристы вернулись из Китая в РФ, сообщает в понедельник пресс-служба Ростуризма.

В РоссииРоссиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медикамиЧитать подробнее

"По состоянию на 3 февраля организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра приземлился во "Внуково". Таким образом, все 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Ростуризме, благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартеры в КНР, туристы с датами вылета после 4 февраля смогли вернуться в Россию досрочно.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за эпидемии коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывалось прекратить продажу туров.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Россия Китай

Новости

Генпрокуратура попросила уменьшить срок наказания активисту Котову до года

"РусАл" приостановит работу в Гайане из-за беспорядков

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Владелец крупнейшего в Европе сафари-парка "Тайган" арестован в Крыму

Владелец крупнейшего в Европе сафари-парка "Тайган" арестован в Крыму
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Генпрокуратуре сочли, что извиняться перед Голуновым должна прокуратура Москвы

В Генпрокуратуре сочли, что извиняться перед Голуновым должна прокуратура Москвы

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест
Новый коронавирус в Китае

Россия прекратит чартерные рейсы из Китая с 14 февраля

Россия прекратит чартерные рейсы из Китая с 14 февраля

Под меднаблюдение в РФ поместили 4 тысячи человек из-за ситуации с коронавирусом

Правительство РФ поможет регионам при нехватке масок или лекарств

Новый коронавирус в Китае

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');