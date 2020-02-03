Все российские организованные туристы вернулись из Китая в РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Все организованные российские туристы вернулись из Китая в РФ, сообщает в понедельник пресс-служба Ростуризма.

"По состоянию на 3 февраля организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра приземлился во "Внуково". Таким образом, все 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Ростуризме, благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартеры в КНР, туристы с датами вылета после 4 февраля смогли вернуться в Россию досрочно.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за эпидемии коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывалось прекратить продажу туров.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.