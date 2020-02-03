Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС не предназначена для клиентов туроператоров

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация граждан РФ самолетами воздушно-космических сил (ВКС) из КНР не предназначена для организованных туристов в Китае, все они были вывезены чартерами туроператоров, сообщили порталу "Интерфакс" в пресс-службе Ростуризма.

"Организованные туристы вывезены за счет чартерных программ туроператоров. Самолеты ВКС в вывозе организованных туристов не участвовали. Они предназначены для вывоза граждан РФ из китайской провинции Хубэй (город Ухань) в соответствии с решением правительства", - сообщили в пресс-службе.

В минувшие выходные президент РФ принял решение эвакуировать россиян 3-4 февраля из китайской провинции Хубэй самолетами ВКС РФ. В вывозе россиян будет задействовано пять самолетов, на борту каждого из которых будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии. По последним данным, покинуть Китай захотели более 130 граждан РФ.