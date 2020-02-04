Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:53

Окончательное решение о месте для эвакуации россиян из КНР еще не принято

Как сообщили в Минздраве, это будет не Москва и не Владивосток

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что российские власти рассматривают три возможные площадки для эвакуации граждан России из Китая, окончательное решение будет принято позже во вторник.

В РоссииЭвакуация россиян из Китая самолетами ВКС не предназначена для клиентов туроператоровЧитать подробнее

"Нет, сейчас там рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято непосредственно уже при эвакуации", - сказал Краевой журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса" о том, какие именно площадки рассматриваются и есть ли среди них Москва и Владивосток, Краевой ответил: "Нет, не Москва и не Владивосток. Не буду вас вводить сейчас в заблуждение".

Он также уточнил, что решение по месту эвакуации может быть принято позже во вторник, напомнив, что в правительство РФ на рабочее мероприятие с заседания комитета Госдумы по здравоохранению уехал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Это не такая простая ситуация, там нужно согласовать и коридор, и с погранслужбами Китая", - пояснил Краевой.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Минздрав РФ Китай

Новости по теме

Новости

Более 40% россиян предпочли бы провести отпуск без интернета

Эксперты отметили рост числа требований госорганов о блокировке информации

В РФ сформировался двухнедельный запас лекарств против коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор опроверг предположения о расовой избирательности коронавируса

Роспотребнадзор опроверг предположения о расовой избирательности коронавируса

На предотвращение смертей от коронавируса в РФ выделено 1,2 млрд руб.

Новый коронавирус в Китае

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

ГИБДД оштрафовала водителей электробусов в Москве за новогодние гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей электробусов в Москве за новогодние гирлянды

Новая "зеленая" партия решила выдвинуть в Думу художника Васю Ложкина

На Дальнем Востоке овощи подорожали в полтора-два раза

На Дальнем Востоке овощи подорожали в полтора-два раза

Большинство россиян негативно оценили работу правительства Медведева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');