Окончательное решение о месте для эвакуации россиян из КНР еще не принято

Как сообщили в Минздраве, это будет не Москва и не Владивосток

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что российские власти рассматривают три возможные площадки для эвакуации граждан России из Китая, окончательное решение будет принято позже во вторник.

"Нет, сейчас там рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято непосредственно уже при эвакуации", - сказал Краевой журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса" о том, какие именно площадки рассматриваются и есть ли среди них Москва и Владивосток, Краевой ответил: "Нет, не Москва и не Владивосток. Не буду вас вводить сейчас в заблуждение".

Он также уточнил, что решение по месту эвакуации может быть принято позже во вторник, напомнив, что в правительство РФ на рабочее мероприятие с заседания комитета Госдумы по здравоохранению уехал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Это не такая простая ситуация, там нужно согласовать и коридор, и с погранслужбами Китая", - пояснил Краевой.