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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:43

Эвакуацию россиян из Китая самолетами ВКС РФ проведут 3-4 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС РФ запланирована на начало следующей недели, сообщил в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", - сказал он журналистам.

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В субботу в Минобороны РФ сообщили "Интерфаксу", что для оперативного вывоза российских граждан из КНР из-за нового коронавируса задействуют пять самолетов ВКС России.

Ранее посольство РФ в Китае сообщило об отсутствии россиян среди заболевших коронавирусом в Китае.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай ВКС Минобоорны Дмитрий Песков

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