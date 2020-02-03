Россия прекратит чартерные рейсы из Китая с 14 февраля

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти намерены прекратить чартерные рейсы из Китая в Россию с 14 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

В связи с этим она попросила граждан России, которые находятся в Китае, "принять ответственное решение по возвращению в РФ".

Ранее Голикова сообщила, что правительство РФ готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев из Китая за исключением пункта пропуска в московском аэропорту "Шереметьево".

В России уже выявлено двое первых больных новым типом коронавируса - это двое граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области.