В Госдуме предложили ускорить принятие закона о биобезопасности на фоне угрозы коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил ускорить принятие законопроекта о биобезопасности. По его словам, это позволит улучшить взаимодействие различных ведомств при угрозе распространения инфекции, в том числе коронавируса.

Уже 4 февраля он пообещал выяснить в правительстве и Минздраве, "есть ли у нас законодательные основы для ускорения работы ко второму чтению над законопроектом". В первом чтении поправки были приняты 21 января.

"Это тот закон, который перекликается с реальной ситуацией, где прописаны все патогены, что самое главное - межведомственное взаимодействие всех уровней власти от федерального до муниципального уровня в непростых эпидемиологических ситуациях", - напомнил Морозов.

Он считает, что других законодательных мер для борьбы с коронавирусом больше не требуется и того, что делает правительство, вполне достаточно.

Законопроект о биологической безопасности определяет основы госрегулирования в этой сфере, с также "комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков".