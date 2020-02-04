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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

В Госдуме предложили ускорить принятие закона о биобезопасности на фоне угрозы коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил ускорить принятие законопроекта о биобезопасности. По его словам, это позволит улучшить взаимодействие различных ведомств при угрозе распространения инфекции, в том числе коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Уже 4 февраля он пообещал выяснить в правительстве и Минздраве, "есть ли у нас законодательные основы для ускорения работы ко второму чтению над законопроектом". В первом чтении поправки были приняты 21 января.

"Это тот закон, который перекликается с реальной ситуацией, где прописаны все патогены, что самое главное - межведомственное взаимодействие всех уровней власти от федерального до муниципального уровня в непростых эпидемиологических ситуациях", - напомнил Морозов.

Он считает, что других законодательных мер для борьбы с коронавирусом больше не требуется и того, что делает правительство, вполне достаточно.

Законопроект о биологической безопасности определяет основы госрегулирования в этой сфере, с также "комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков".

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Госдума Минздрав Дмитрий Морозов

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