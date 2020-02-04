МВД подготовило правила депортации иностранцев с опасными заболеваниями

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел (МВД) РФ разработало законопроект о порядке выдворения из России иностранных граждан, у которых выявлен коронавирус и другие опасные для общества заболевания, сообщает во вторник газета "Известия".

"Решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан", - говорится в публикации со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания законопроект МВД.

В правительстве РФ пояснили, что МВД подготовило поправки в статьи 31, 32.2 и 34 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Документ наделяет федеральные органы власти полномочиями по "определению порядка исполнения решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".

Речь идет об утвержденном кабинетом министров списке из 16 опасных инфекционных заболеваний, в числе которых чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус, отмечается в статье.

Согласно плану законопроектной деятельности правительства на 2020 год, документ представят правительству в марте, а в мае внесут на рассмотрение Госдумы.

При этом законопроект уже готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Между тем врачи и правозащитники считают, что в случае принятия поправок при их выполнении важно соблюсти как права человека, так и национальные интересы государства, пишут "Известия".