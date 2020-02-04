Адвокаты предложили закрепить в Конституции положение об адвокатуре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов предложила внести в седьмую главу Конституции отдельное положение об адвокатуре наряду с упоминаниями суда и прокуратуры, сообщил глава палаты Юрий Пилипенко. Эта инициатива будет направлена в Госдуму и в рабочую группу по подготовке поправок в Основной закон.

"Адвокатура является независимой самоуправляемой частью правосудия, функции и организация которой определяются федеральным законом", - процитировал он.

По его словам, "этого вполне достаточно, чтобы и данная глава, и в целом Конституция перестали иметь в некотором смысле "обвинительное звучание".

"В тексте Конституции достаточно подробно сказано о суде, указана прокуратура, и лишь адвокатуре, без которой правосудие невозможно, отказано в упоминании ее роли. Это надо срочно исправить", - полагает Пилипенко.

Он напомнил, что пока адвокатура упоминается в Основном законе только в контексте разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами.

Госдума и рабочая группа принимают и обсуждают предложения по поправкам в Конституцию перед вторым чтением президентского законопроекта. Владимир Путин внес его в Думу 20 января, 23 января депутаты единогласно поддержали его в первом чтении. Предполагалось, что второе чтение документа пройдет 11 февраля, но депутаты, участники рабочей группы и просто представители общественности предложили по изменениям Конституции слишком много дополнительных поправок. Второе чтение отложили на 14 февраля.

В рабочую группу на вечер 3 февраля поступили 170 поправок только от ее членов и еще 115 - от граждан и организаций.