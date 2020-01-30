В рабочей группе назвали три наиболее вероятные поправки в преамбулу Конституции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию обсуждает возможность внести в преамбулу Основного закона три новых пункта, которые чаще всего обсуждаются, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

По ее словам, это пункт о роли и значении культурного наследия России, положение о том, что россияне против фальсификации истории, исторической памяти и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, а также пункт о роли институтов гражданского общества.

"Преамбула - это та часть, которая обращена и к россиянам, и к миру. Это то, что в первую очередь читают. И именно там есть возможность закрепить кто мы, чего мы хотим и куда мы движемся, - заявила Хабриева и напомнила. - Экспертными заключениями многократно было заключено, что преамбула - это та часть Конституции в отношении которой нет никаких правил по внесению изменений".

Следовательно, преамбула не относится к неизменяемой части Основного закона, в отличие от первой, второй и девятой глав.

О том, что сразу несколько членов рабочей группы предложили внести поправки в преамбулу, стало известно 23 января. Сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас назвал эту инициативу "сюрпризом". Перед этим руководители группы говорили, что группе лучше не выходить за границы предложений, которые президент Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.

Хабриева 23 января предложила "превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность" и прописать это в преамбуле. Тогда же члены группы, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра "ET CETERA" Александр Калягин предложили дополнить статью 70 Конституции (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице) третьим пунктом: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

Также 23 января лидер "Волонтеров победы" Ольга Амельченкова предложила добавить в преамбулу "слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков". 27 января сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, поскольку этот статус определяет "внутреннее и международное существование" страны.

Президент Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля. 30 января спикер Вячеслав Володин сказал, что поправок поступает так много, что второе чтение придется перенести на более поздний срок.