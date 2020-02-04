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В Конституцию РФ предложили внести положение о науке как национальном достоянии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские ученые предлагают включить в преамбулу Конституции РФ положение "о значимости науки и технологии в современном развитии страны", а также прописать статус науки как национального достояния страны, сообщила журналистам сопредседатель комиссии по разработке поправок в Основной закон, академик Талия Хабриева.

Она рассказала также, что комиссия по разработке предложений о поправках в Конституцию приняла идею российских ученых в графу о полномочиях государства добавить слова о "поддержке государством развития современной науки".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", не считают ли необходимым ученые внести в Конституцию отдельное положение о правах и статусе РАН, Хабриева сказала, что в Основном законе невозможно определить "статус и положение отдельной общественной организации, даже такой уважаемой, как Академия наук". "Статус и полномочия РАН должны будут зафиксированы в разрабатываемом законе о науке", - добавила она.

Хабриева отметила, что в предложенных поправках в Конституцию отмечается, что "наука является национальным достоянием". По ее мнению, "это прямая связь с поддержкой государством развития науки".

Накануне, 3 февраля, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в рабочую группу поступило уже около 300 предложений по поправкам в Конституцию. Из-за большого количества предложений их решили разделить на пять тематических блоков - "блок социальных вопросов, науки и культуры; блок по международному праву; блок по судебной власти и прокуратуре; по федеральным органам законодательной и исполнительной власти; по вопросам местного самоуправления и единству публичной власти", рассказал депутат в интервью "Российской газете".

Президент РФ Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции, который 23 января был единогласно принят депутатами в первом чтении. Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи Конституции РФ, нацеленные на реализацию предложений, озвученных президентом Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января.

Хроника 15 января – 04 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Талия Хабриева РАН

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