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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россияне, которых вывезли самолетами ВКС из Уханя, поместят на карантин в Тюменской области, сообщила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что из Хубэя вывезут 147 человек, в том числе граждан России, стран ЕАЭС и Украины.

МИД и российское посольство в Китае продолжают составлять список тех, кого вывезут из Хубэя, добавила она. Пока МИД передал штабу список из 147 человек. В нем десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, и по одному гражданину Армении и Украины. Данные будут уточняться вплоть до вылета первого борта с эвакуированными в Россию, подчеркнула вице-премьер.

Все, кого эвакуируют, здоровы, подчеркнула чиновница. Военные врачи их осмотрят прямо в аэропорту перед вылетом, заявили в Минобороны.

После двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят в другие страны, пообещала она. На время карантина всех эвакуированных обеспечат всем необходимым, в Тюменской области для этого все уже организовано, добавила Голикова.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы и изолированы. 4 февраля Голикова отметила, что оба переносят заболевание в легкой форме и вычленить у них штамм нового коронавируса для исследований не получилось.

Провинция Хубэй и ее столица Ухань в Китае закрыты на карантин как эпицентр распространения новой инфекции. Иностранцы не могут покинуть регион самостоятельно. Другие государства начали вывозить своих граждан из Хубэя в конце января.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 04 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Татьяна Голикова Украина Белоруссия Казахстан Армения Китай Ухань Хубэй

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