Первый самолет Минобороны РФ вылетел за россиянами в Ухань

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первый российский военный самолет вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, сообщили в Минобороны РФ.

Борт поднялся в воздух с аэродрома Восточного военного округа. В самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами, говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Ранее Восточный военный округ сообщил, что в международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ (Бурятия) идет подготовка к вылету военно-транспортных самолетов ВКС России в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй. В операции планируется задействовать пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД способен перевезти более 150 человек в зависимости от задач. Максимальная полезная нагрузка - 48 тонн, дальность полета при нагрузке 40 тонн - 4750 км.

Желание выехать из провинции Хубэй выразили 132 гражданина РФ, сообщило российское посольство в Пекине. Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой рассказал, что российские власти рассматривают три возможные площадки для эвакуации граждан России из Китая, окончательное решение будет принято позже во вторник. Для дозаправки самолеты будут садиться в аэропорту Улан-Удэ, а затем отправятся в центральные регионы страны.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.