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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:42

Дипломаты сообщили о готовности 130 россиян уехать из провинции Хубэй

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса, выразили готовность более ста россиян, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

"Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации. Продолжаем формирование списка, так как еще не все соотечественники окончательно определились", - сказал он агентству в воскресенье.

По его словам, "о порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно".

Как сообщила "Интерфаксу" одна из россиянок, находящаяся в Ухане, по информации, полученной из российской дипмиссии, эвакуация будет проходить 3-4 февраля, после чего прибывших россиян поместят на карантин в Московской области. По ее словам, на борт гражданам рекомендовали брать не более 28 кг багажа.

Накануне посольство России в Китае сообщало, что российских граждан среди заболевших коронавирусом в Китае нет.

В минувшую субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что к эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС России. По его данным, эвакуация будет осуществляться 3-4 февраля.

Со своей стороны в Минобороны РФ сообщили "Интерфаксу", что для оперативного вывоза российских граждан из КНР задействуют пять самолетов ВКС. В каждом из них будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.

На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
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