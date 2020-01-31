В Думе сравнили предлагаемый проект КоАП с ранее отклоненным документом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законности Павел Крашенинников убежден, что подготовленный Минюстом РФ новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) усиливает репрессивные механизмы, что противоречит экономической политике страны.

По его словам, проект напоминает отклоненный Государственной Думой в начале текущего созыва проект КоАП.

Крашенинников отметил, что проектом предлагается в несколько раз увеличить большинство штрафов, повысить сроки привлечения лица к административной ответственности.

"Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства", - отметил Крашенинников.

Он подчеркнул важность обнародования проекта, но отметил, что пока документ сырой и в представленном виде вряд ли может быть принят.

30 января Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В частности, проектом предусматривается рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).