Москва назвала учения НАТО в Восточной Европе калькой холодной войны

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Планируемые НАТО в 2020 году в Восточной Европе учения Defender Europe не направлены на укрепление безопасности, и Россия их не приветствует, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Эти учения - это такая калька "холодной войны". Смысл этих учений нам абсолютно понятен: главным элементом будет доставка подкреплений американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять сопоставимому противнику". Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.

Замглавы МИД РФ считает эти учения "пустой тратой ресурсов". По мнению Грушко, эти маневры НАТО не только ухудшат ситуацию с военной безопасностью в Европе, но и в тех регионах, где ранее вообще не было никаких проблем с военной безопасностью.

Замминистра отметил, что страны НАТО сталкиваются с тем, как приспособить альянс к новым вызовам и угрозам, но "никак не приспосабливаются и все время скатываются к тому, ради чего он создавался в 1949 году".

"Однажды Андерс Фог Расмуссен, (бывший - ИФ) генеральный секретарь НАТО, заявил, что свою задачу видит в том, чтобы научить старую собаку новым трюкам. Как-то с новыми трюками пока не очень получается", - сказал Грушко.

Учения Defender Europe

Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Опасения в связи с грядущими учениями Североатлантического альянса неоднократно высказывали в Белоруссии, так как маневры пройдут недалеко от границ этой республики. По этому поводу высказывались министр обороны Белоруссии Владимир Равков, а также президент республики Александр Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин в октябре предложил лидерам стран СНГ обсудить совместные действия в связи с учениями НАТО у российских границ.