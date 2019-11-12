Минск заявил о росте военной опасности для Белоруссии из-за танков США в Литве

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Владимир Равков заявляет о росте военной опасности для страны в связи с размещением американских танков на территории Литвы вблизи с белорусской границей.

На этом фоне Вооруженные силы республики увеличили число внезапных проверок с выходом войск к западной государственной границе, отметил глава Минобороны, которого цитирует агентство БелТА. "Понятно, что речь не идет об агрессии, это не прямая военная угроза", - сказал Равков во вторник в Борисове, комментируя размещение американских танков в Литве, вблизи белорусской границы. Вместе с тем он подчеркнул, что рост военной опасности для Белоруссии по этой причине является "очевидным фактом".

Министр также сообщил, что за последние три года в белорусской армии в два раза увеличено число внезапных проверок с выходом войск к государственной границе. За этот же период белорусские военные более чем на 20% нарастили интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, заявил Равков.

Равков также обратил внимание, что за последние пять лет количество учений НАТО у белорусских границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза. Параллельно с отправкой сил НАТО в граничащие с Белоруссией страны совершенствуется военная инфраструктура, причем приоритет отдается модернизации полигонов и аэродромов, принимаются документы, упрощающие порядок развертывания и перемещения войск НАТО в границах Евросоюза, указал министр.

"Также существенно увеличены расходы на оборону (соседних с Белоруссией стран, где действует НАТО - ИФ). За последние пять лет военные ассигнования Польши выросли на 30%, Литвы - почти в 2,5 раза, Латвии - в три раза", - констатировал Равков.

В условиях обострения противостояния по линии Восток - Запад Белоруссия реализует политику, основанную на конкретных приоритетах, сообщил он. "Одновременно мы вынуждены реагировать на активизацию военной деятельности в Европе, в том числе непосредственно у наших границ. Причем речь не идет непременно о симметричных ответах. Мы были готовы к подобному развитию военно-политической обстановки. Поэтому реагирование осуществляется планово", - заверил глава Минобороны.

По его словам, среди мер реагирования - оснащение белорусской армии перспективными и модернизированными образцами вооружения и техники, подготовка войск к высокоманевренным мобильным действиям, приоритетное развитие ВВС и войск ПВО, ракетных войск, сил специальных операций и иных направлений, реализуемых страной в течение двух десятилетий.

Американские танки у белорусских границ

В конце сентября Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Беларусью. По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

В конце октября президент Литвы Гитанас Науседа заверял, что дислоцируемые в республике военные США призваны защитить жителей страны "от вероятных интервенций", а не запугать Белоруссию.