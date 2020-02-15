Лавров призвал отказаться от культивирования фантома российской угрозы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал участников Мюнхенской конференции по безопасности "отказаться от культивирования фантома "российской угрозы", да и любой другой угрозы, и вспомнить о том, что нас объединяет".

Он подчеркнул, что продвижение НАТО на Восток и запланированные учения альянса генерируют неопределенность на европейском пространстве.

"Кризис доверия особенно остро ощущается в европейских делах. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры - все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что отправной точкой диалога должен оставаться принцип равной и неделимой безопасности, провозглашенный в Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии для новой Европы 1990 года, декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.

НАТО планирует провести в 2020 году масштабные военные учения Defender Europe с участием почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран. Маневры пройдут весной в Восточной Европе.

Победа над террористами неизбежна

В ходе выступления Лавров подчеркнул, что победа над терроризмом в сирийском Идлибе неизбежна.

Он отметил, что "самое главное - отмежевание нормальной оппозиции от террористов". По словам Лаврова, это "задача сложная", но "контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, дипломатов, военных, служб безопасности продолжаются с целью найти пути выполнения договорённостей по Идлибу".

Лавров также обвинил террористов в Идлибе в том, что они используют гражданское население в качестве живого щита.

Министр заявил, что очередные контакты с Турцией состоятся на следующей неделе.

Отношения России и Турции он назвал "очень хорошими": "Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами, если такое присутствует, это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие проистекает".

Ранее в субботу "на полях" Мюнхенской конференции Лавров провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.