Эксперты предсказали дефицит чеснока в России из-за коронавируса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Центр отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" спрогнозировал последствия от эпидемии коронавируса в Китае для российских потребителей. В настоящее время российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии.

Как сообщается, в топ-5 российского импорта из Китая по стоимости в 2019 году вошли цитрусовые (около $200 млн), замороженная рыба, овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок (каждая группа – порядка $100 млн). Из-за очевидных особенностей климата говорить об импортозамещении цитрусовых (апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов и лаймов) не приходится. Китай заменят Турция, Египет, Марокко и ЮАР.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Банка Андрей Дальнов отметил, что РФ экспортирует в Китай на порядок больше замороженной рыбы, чем импортирует. По его словам, структура по видам может отличаться, но в целом потребитель вряд ли почувствует разницу. "Для российских производителей любые перебои с логистикой в Китае напротив представляют весомый риск", - подчеркнул Дальнов.

Товарный состав группы "овощи прочие" довольно разнообразен: перец стручковый сладкий, баклажаны, кабачки, грибы, сельдерей. В отличие от картофеля, капусты, моркови или свёклы, эти овощи трудно назвать базовыми. По этой группе товаров Китай является основным поставщиком. В европейской части России поставки из Китая, по крайней мере частично, будут замещаться поставками из Израиля, Турции, Ирана, Узбекистана. Но этим странам будет тяжело полноценно заменить Китай на Дальнем Востоке.

Схожая ситуация складывается с замещением поставок томатов: Китай есть кому заменить, но вряд ли это пройдет безболезненно для регионов Сибири и Дальнего Востока. С другой стороны, в результате повысится инвестиционная привлекательность проектов выращивания овощей и развития инфраструктуры, в первую очередь строительства современных складских комплексов. По оценке РСХБ, для импортозамещения поставок овощей за Уралом необходимо как минимум 170 га теплиц.

По мнению эксперта, самая напряженная ситуация может сложиться с поставками чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний. Как отмечается, с долей 80% Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок. Общий объем импорта чеснока составляет около 50 тыс. тонн, валовый сбор – около 260 тыс. тонн, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

"На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет. Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году. К этому же времени получится частично переключиться на поставки из других стран. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае, дефицит этого продукта будет неизбежным", - считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

АО "Россельхозбанк" создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны. Он входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков