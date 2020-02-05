Среди эвакуированных из Китая в Тюмень есть граждане Армении и Таджикистана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Среди 80 эвакуированных из Китая в Тюмень есть двое иностранцев, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"На борту находятся 80 пассажиров, из них 78 - граждане РФ, один гражданин Армении и один гражданин Таджикистана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными прибыл в Тюмень примерно в 11:15 по местному времени (9:15 по московскому), на нем было доставлено 80 человек.

Прибытие второго самолета с эвакуированными ожидается в среду днем. Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека.