Из Уханя вывезены все желавшие уехать россияне

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на самолетах ВКС прилететь в Россию смогли все граждане, изъявившие такое желание.

На брифинге в Тюмени она сообщила, что на данный момент поручение руководства страны по доставке граждан выполнено полностью.

Консульство, посольство России в Китае проинформирует всех граждан РФ, находящихся в зоне поражения. Оставшиеся еще смогут "объявить свое желание или нежелание" покинуть Китай, когда на связь с ними выйдут представители посольства.

В среду, 5 февраля, два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне.

Среди них зараженных не выявлено, они размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.