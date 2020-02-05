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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:09

Первая группа эвакуированных из Уханя доставлена в Тюмень

Первая группа эвакуированных из Уханя доставлена в Тюмень
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вылетевший накануне из охваченного новым коронавирусом города Ухань в Китае военно-транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого находятся 80 россиян, приземлился в среду в аэропорту "Рощино" в Тюмени, передает корреспондент "Интерфакса".

Прибытие второго самолета самолета с гражданами РФ также ожидается в среду.

Военные врачи, эвакуирующие россиян из Китая, защищены костюмами "Кварц-1" и имеют дистанционные термометры.

Всего двумя самолетами из Уханя вывозят 144 человека. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области

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