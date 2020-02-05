Защита обжаловала арест владельца парка "Тайган"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Защита Олега Зубкова, владельца крупнейшего в Европе парка львов "Тайган", обжаловала его арест на два месяца. Жалоба направлена в Верховный суд Крыма через Белогорский районный суд, сказал адвокат Арман Петросян.

Он надеется, что эту жалобу рассмотрят очень скоро.

Белогорский суд арестовал Зубкова 3 февраля на два месяца за то, что тот пропустил заседание суда по иску о нападении льва на посетительницу. После помещения в СИЗО в Симферополе бизнесмен отказался от еды.

Защита в суде отмечала, что в день пропущенного заседания Зубков был в Москве на совещании в Минэкономразвития России, на котором обсуждалась судьба "Тайгана".

Кроме того, адвокат Зубкова отмечал, что он сам не получал извещения о заседании суда в тот день и находился на больничном.

По данным правоохранителей, Зубков нарушил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности стать поручителем Зубкова в суде для изменения ему меры пресечения.

О проблемах парков Зубкова стало известно после того, как он в ноябре объявил, что вынужден начать массовый отстрел собственных животных, если не удастся их пристроить, поскольку не может больше их содержать: его одолели штрафы и проверки. Власти Крыма заявили, что не добиваются закрытия его парков и готовы помочь бизнесмену выполнить все требования закона, поскольку к паркам есть претензии.

В судах находятся десятки дел по "Тайгану". По двум из них работа парка приостановлена (в целом - с 5 декабря 2019 до 23 января 2020 года). К проблеме подключилось федеральное Минэкономразвития. После встреч Аксенова и Зубкова в январе 2020 года началась работа над "дорожной картой" по восстановлению работы парков. Зубков обещал пока не открывать "Тайган" и устранить нарушения.

Посетительница "Тайгана" пострадала летом 2018 года. По данным Крымского СК, туристка из Кирова заказала платную услугу "Прогулка со львом", а лев травмировал ей руку. Администрация парка утверждает, что женщина была пьяной и трепала льва за гриву. Суд по ее иску начался осенью 2019 года.



Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - Зубков основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. С 1995 года он содержит в Ялте первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут более 2500 животных, "Сказке" - 1500.