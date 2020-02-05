РЖД подтвердили готовность бесплатно перевезти эвакуированных из Китая пассажиров

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" готово бесплатно перевезти до места проживания пассажиров, эвакуированных их Китая в РФ, сообщили "Интерфаксу" в компании.

По согласованию с Минтрансом компания безвозмездно перевезет пассажиров до мест их проживания, если те выскажут такое пожелае

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что граждане РФ, планировавшие вернуться из Китая не в Москву, а другие регионы страны, будут доставляться туда бесплатно. По его словам, соответствующие договоренности есть и с РЖД, и с "Аэрофлотом".

"Тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы - ИФ), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в Шереметьево, "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно. По тем билетам, которые у них были", - сказал Дитрих.

В среду, 5 февраля, два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне.

Среди них зараженных не выявлено, они размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.