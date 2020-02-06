Эвакуированным из Уханя обещали продлить карантин за выход из комнаты

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуированных из Хубэя россиян и инстранцев предупредили, что их пребывание на карантине будет продлено на две недели за выход из номера в санатории "Градостроитель", куда их заселили 5 февраля. Об этом в инстаграме рассказала россиянка по имени Марина.

По ее словам, ее заселили в двухместный номер.

"Нам дали почитать книги, шахматы на магнитах, чай. (...) В холодильнике была банка соленых огурцов", - рассказала она.

В номерах есть балконы и на них выходить разрешают: одна из эвакуированных опубликовала свое фото в пижаме на балконе на фоне зимнего леса. Она отметила, что представляет себе негодование жителей Тюмени, но подчеркнула: "нас сразу отвезли прямиком из самолета в санаторий, все были в масках, никакого контакта с другими людьми".

Эвакуированная Ксени выложила видео с ужином: суп, второе, винегрет, компот и булочки с повидлом. Еду в номера приносят люди в костюмах химзащиты. Она отметила, что рада, что им дают русскую еду.

"Наши вещи изъяли, и поэтому мы остаемся в тех вещах, которые нам предоставили. В принципе, все хорошо, я довольна", - поделилась Ксени.

Полина рассказала в инстаграме, что дорога из Уханя "была очень тяжелой": "12 часов в пути на военном самолете, даже не хочется это вспоминать, но все это позади".

Жители Тюмени в комментариях желают эвакуированным здоровья.

Ранее под постом губернатора Тюменской области Александра Моора о готовности принять эвакуированных тюменцы выразили недовольство и раскритиковали чиновников за это решение. В ответ на это в регионе был запущен флешмоб #своихнебросаем. Цель акции - привлечь внимание к проблеме паники в социальных сетях. Участники акции записывают слова поддержки эвакуированным и выкладывают в соцсетях.

5 февраля два военно-транспортных самолета ВКС привезли в Тюмень 144 россиян и иностранцев, которые хотели выехать из Уханя. Пассажиров в пути сопровождали военные врачи. Их и пилотов по прибытии отправили на подробное медицинское обследование.

Эвакуированных поселили в санаторий "Градостроитель" в безлюдной местности в 30 километрах от Тюмени. Туда их отвезли на специальных автобусах и после дезинфекции в аэропорту. Вокруг санатория возвели два периметра ограждения и установили охрану из бойцов Росгвардии. Вместе с эвакуированными в санатории взаперти все это время будут находиться специально подобранные медики.