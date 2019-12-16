Осужден третий фигурант дела об избиении полицейских во время протестов в Ингушетии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Железноводский городской суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор жителю Ингушетии Зелимхану Томову по делу о применении насилия к представителям власти во время мартовских протестов в ингушской столице Магас, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Аслан Арчаков.

"Суд в понедельник огласил вердикт в отношении моего подзащитного Томова, его приговорили к одному году и пяти месяцам колонии-поселения", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что дело активиста рассматривалось в особом порядке. Ему инкриминировалось применение насилия к представителю власти, не опасное для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Прокурор запрашивал один год и три месяца общего режима, но суд решил приговорить Томова к 17 месяцам колонии-поселения. С учетом срока, проведенного в СИЗО, осужденный должен выйти на свободу уже 25 декабря.

"Ингушское дело"

Ранее тот же суд вынес приговор в отношении двух ингушских активистов: фитнес-тренера Рамазана Гагиева и бывшего сотрудника МЧС Сейт-Магомеда Нальгиева. По аналогичному делу Гагиев получил четыре месяца колонии-поселения за то, что пнул бойца Росгвардии, а второй фигурант - 16 месяцев колонии-поселения за то, что "в составе толпы вместе с ограждением упал и навалился" на сотрудника правоохранительных органов.

При вынесении приговоров в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины и раскаяние подсудимых.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики " О референдуме" порядка 30 человек было привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (части 1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. В связи с протестами в ингушской столице подал в отставку глава МВД республики Дмитрий Кава.