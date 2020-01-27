Общественники призвали освободить из-под стражи участницу протестов в Магасе Саутиеву

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские общественные активисты, деятели культуры и науки выступили в защиту бывшего заместителя директора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани Зарифы Саутиевой, находящейся под арестом с июля 2019 года.

"Считаем необходимым немедленно освободить Зарифу Саутиеву из-под ареста и прекратить уголовное преследование учёного и активистки", - говорится в обращении, опубликованном в понедельник правозащитным центром "Мемориал". Обращение адресовано председателю Следственного комитета РФ и председателю Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Саутиева была уволена с должности замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий 25 января 2019 года после участия в акциях протеста против соглашения о границе с Чечней, однако в марте она была восстановлена в должности по решению суда. В апреле Магасский районный суд приговорил ее к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей за участие в акции протеста 27 марта в Магасе. В мае новый руководитель Мемориального комплекса освободил Саутиеву от занимаемой должности.

12 июля 2019 года Саутиеву арестовали по обвинению в организации применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ) на мартовском митинге, в ходе которого пострадали десять сотрудников правоохранительных органов. С тех пор она находится под стражей. Духовенство республики и совет тейпов обратились к региональным властям с просьбой содействовать в изменении меры пресечения Саутиевой. Они выразили уверенность в том, что она не участвовала в избиении правоохранителей.

В опубликованном в понедельник обращении российской общественности отмечается, что Саутиевой "было инкриминировано участие в применении насилия на мирном митинге, который проходил 27 марта 2019 года в Магасе, хотя на самом деле она пыталась остановить провокацию и избежать всякого насилия".

"Мы, деятели культуры, науки, общественные активисты, члены Ассоциации музеев памяти, правозащитники, глубоко возмущены арестом Зарифы Саутиевой", - говорится в обращении. Авторы заявляют, что Саутиеву "изнуряют постоянными перемещениями", а с 22 ноября она находится в ессентукском изоляторе временного содержания без жизненно необходимых лекарств (у нее диабет II типа) и вещей первой необходимости.

Как отмечают подписавшие обращение в защиту Саутиевой, она - "человек добрый, обаятельный, активный, очень искренний и скромный". Она и её коллеги "активно восстанавливают и сохраняют память о жертвах сталинской депортации, их музей по-настоящему живой - он активно сотрудничает с архивами, с реальными людьми, в чьей судьбе отразилась трагедия ингушского народа, привлекает к такой чрезвычайно важной деятельности молодёжь".

Обращение подписали более 170 человек. Среди них - писательница Людмила Улицкая, режиссер Александр Сокуров, журналисты Илья Азар, Светлана Анохина, правозащитники Олег Орлов, Светлана Ганнушкина, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, актриса Лариса Дмитриева, писатель Наталия Соколовская, зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков, руководитель фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Борис Вишневский, депутат заксобрания Петербурга Михаил Амосов, руководитель Центра "Возвращённые имена" Анатолий Разумов, представители музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, писатели, художники, учёные, преподаватели вузов.