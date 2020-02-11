Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

О том, что такая возможность все же обсуждается, узнал главред "Эха" Алексей Венедиктов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков для действующего главы государства в связи с изменением Основного закона, заявила сопредседатель группы Талия Хабриева.

О том, что в рабочей группе "обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента", написал в своем телеграм-канале 11 февраля главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил "Интерфаксу", что узнал это от участников группы.

4 февраля президент Владимир Путин заверил, что предложил эти изменения "не для того, чтобы продлить свои полномочия". Он объяснил, что таким образом хотел исправить ситуацию, в которой "некоторые вещи" в сфере управления "не работают так, как должны". "Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - заключил он.

13 февраля Владимир Путин должен встретиться с группой, подтвердил ее другой сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в его комитет поступило 138 поправок, а в рабочую группу - около 400.

Президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он сформировал рабочую группу для подготовки этих поправок в составе 75 человек.

20 февраля президент внес законопроект с уже названными им поправками в Госдуму, и 23 января депутаты приняли его единогласно в первом чтении. После этого Дума и рабочая группа начали собирать и обсуждать другие предложения по изменениям Основного закона ко второму чтению законопроекта.